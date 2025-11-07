The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2025
ISIN Name
XS1318576086 ANGOLA, REP. 15/25 REGS
FR0010961540 EL. FRANCE 10-25 MTN
CH0441186480 HYPO VORARLG BK 18-25 MTN
DE000LB11736 LBBW STUFENZINS 18/25
XS2407357768 NATWEST MKTS 21/25 MTN
XS1321010784 CNH INDUSTR. 15/25
DE000HLB4VG0 LB.HESS.-THR.IS.18/25
CH0502393405 AMAG LEASING 19/25
DE000LB2BJF7 LBBW CD FESTZINS 21/25
