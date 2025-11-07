

EQS-Media / 07.11.2025 / 08:15 CET/CEST

COP 30: zwischen Klimazielen und der Politisierung von ESG-Themen Text fertiggestellt am 27. Oktober 2025 Von Marie LASSEGNORE, CFA, Head of Financial and ESG Analysis und Mitglied des Executive Committee von Crédit Mutuel Asset Management Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft der La Française Gruppe, der Holdinggesellschaft des Asset-Management-Geschäftsbereichs der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Im Vorfeld der für den 10. November geplanten COP30 haben zahlreiche Forschungsberichte die seit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens erzielten Fortschritte bewertet. Diese Fortschritte sind zwar unbestreitbar, doch die potenziellen Auswirkungen neuer nationaler Ambitionen bleiben ungewiss. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Was können oder sollten wir von dieser 30. Ausgabe erwarten? Politische Instrumentalisierung von Klimafragen Unsere kollektiven gesellschaftlichen Widersprüche hindern uns daran, die für den Umstieg und die Anpassung notwendigen Maßnahmen zu beschleunigen. Obwohl 89 % der Weltbevölkerung im Jahr 2024 ihre Unterstützung für eine strengere Klimapolitik bekundeten[1], stimmte die Hälfte der Weltbevölkerung für Politiker oder Parteien, die ESG-Themen (Environmental, Social and Governance) skeptisch gegenüberstehen - sei es aus Überzeugung oder aus Opportunismus. Die Politisierung von Klimafragen hat in den COP-Verhandlungen keinen legitimen Platz, die nach wie vor die einzige Plattform sind, auf der koordinierte und einheitliche globale Maßnahmen für den Übergang und die Anpassung gefördert werden können. Obwohl fast ein Drittel der Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, ihre aktualisierten nationalen Dekarbonisierungspläne für 2030 noch nicht vorgelegt haben, haben die bereits unternommenen Anstrengungen die Prognosen für die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts von ursprünglich +4 °C auf +2,7 °C gesenkt.[2] Die Richtung ist vielversprechend, aber um diesen Kurs zu halten, ist der Einsatz von Finanzmitteln nun unerlässlich. In diesem Zusammenhang wird die jährliche Mobilisierung von 1,3 Billionen US-Dollar bis 2035[3] zur Unterstützung der Finanzierung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel ein Schlüsselelement der COP30 sein. Unternehmen handeln stillschweigend Während die Politisierung von Klima- und ESG-Themen, regulatorische Änderungen und Preisunsicherheiten die Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen beeinflusst haben, halten diese weiterhin an ihren Verpflichtungen fest. So verzeichneten die USA im Jahr 2025 trotz des politischen Klimas einen Anstieg der Netto-Null-Verpflichtungen von Unternehmen um +9 %.[4] 85 % der Unternehmen in den vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) beobachteten Lieferkettenbranchen intensivierten oder behielten ihre Nachhaltigkeitsbemühungen selbst nach dem Austritt des Landes aus dem Pariser Abkommen bei.[5] Laut einer Studie von UNGC - Accenture[6] aus dem Jahr 2025 glauben 88 % der Führungskräfte, dass die wirtschaftlichen Argumente für Nachhaltigkeit heute stärker sind als noch vor fünf Jahren. Allerdings fühlt sich nur etwa die Hälfte von ihnen wohl dabei, ihre Fortschritte im aktuellen politischen Klima öffentlich zu kommunizieren. Private Equity: Nachhaltiges Investieren als Performance-Treiber Die Politisierung von ESG-Themen versucht, den Eindruck zu erwecken, dass Investitionen in bestimmte Technologien, die für den Umstieg und die Anpassung unerlässlich sind, wirtschaftlich nicht vernünftig seien. Konkrete Belege zeigen jedoch, dass Unternehmen im Besitz von Private-Equity-Fonds im Vergleich zu ihren börsennotierten Pendants eine überdurchschnittliche Performance im Zusammenhang mit Dekarbonisierungsbemühungen erzielen. So hat eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group[7], die auf einer Stichprobe von 9.000 Unternehmen aus über 300 Private-Equity-Fonds basiert, ergeben, dass Diversitäts- und Dekarbonisierungsbemühungen über eine durchschnittliche Haltedauer von vier Jahren zu einem durchschnittlichen EBITDA-Wachstum von 4 % in den USA und 7 % in Europa geführt haben. Dies wurde erreicht, während die Scope-1- und Scope-2-Emissionen fünfmal schneller reduziert wurden als bei börsennotierten Unternehmen. Diese Performance lässt sich durch eine bessere Interessenangleichung erklären, die durch den mittel- bis langfristigen Horizont von Private Equity ermöglicht wird, bei dem Kapital über längere Zeiträume gebunden ist. Investoren konnten Unternehmen dabei unterstützen, kurzfristige Hebel zur Dekarbonisierung zu nutzen - etwa den Einsatz von Ökostrom - und gleichzeitig wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind bereits spürbar und werden von 45 % der 2.000 in einer Deloitte-Studie befragten Führungskräfte - neben der Einführung neuer Technologien und künstlicher Intelligenz - als eine der drei größten Herausforderungen für Unternehmen angesehen. Der Weg ist klar, die Maßnahmen sind im Gange, aber da Anpassungen unvermeidlich sein werden, sollten wir dafür sorgen, dass sie geordnet und nicht chaotisch verlaufen.[8] La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die von La Française geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem Unternehmen, das von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X reguliert wird, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP 97138 zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 seit dem 11/04/2025 eingetragene Verwaltungsgesellschaft. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. [1] Globally representative evidence on the actual and perceived support for climate action | Nature Climate Change [2] Emissions pathways to 2100 - Climate Action Tracker | Climate Action Tracker [3] The Foundations are Laid, the Direction is Set, We Now Have a Serious Need for Speed: UN Climate Change Executive Secretary on National Adaptation Plans Progress Report | UNFCCC [4] Net Zero Stocktake 2025 | Net Zero Tracker [5] 2025 State of Supply Chain Sustainability Study - MIT Sustainable Supply Chain Lab [6] 2025-UNGC-CEO-Study-Digital.pdf [7] The Value of Staying Sustainable in Private Markets | BCG [8] NGFS Scenarios Portal



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: La Française Group

Schlagwort(e): Umwelt



07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News