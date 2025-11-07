IREN überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum und starkem Bitcoin-Mining-Ergebnis im Quartal und übertrifft damit die Markterwartungen. Die Aktie legt deutlich zu. Der australische Bitcoin-Miner und Rechenzentrumsbetreiber IREN hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein starkes Wachstum gemeldet und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dank florierendem Bitcoin-Mining und einer rasch wachsenden KI-Cloud-Sparte konnte das Unternehmen seinen Umsatz deutlich steigern. Die Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 5,9 Prozent in die Höhe. Umsatzsprung über Markterwartung IREN erwirtschaftete im Quartal, das am 30. September 2025 endete, Erlöse von 240,3 Millionen US-Dollar, …

