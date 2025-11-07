So etwas gibt es nur noch selten: Während nahezu alle Analysten mit einem klaren Gewinnrückgang bei der DHL Group im dritten Quartal des laufenden Jahres gerechnet hatten, legte der DAX-Konzern gestern ein höheres Ergebnis als im Vorjahreszeitraum vor. Die Aktie des Logistikriesen schoss danach regelrecht nach oben und schloss knapp neun Prozent höher. Und geht es nach der US-Bank JPMorgan, so hat die Aktie der DHL Group immer noch Luft nach oben. Expertin Alexia Dogani stuft die Papiere unverändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
