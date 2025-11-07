Frankfurt am Main (ots) -- 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen- Bundessieg geht an Qdrant Solutions GmbH aus Berlin- Sonderpreis erhält Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken- KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor, Best Impact Investor und VC Game ChangerZum 28. Mal hat die KfW mit dem "KfW Award Gründen" herausragende Start-ups aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Bei der gestrigen feierlichen Preisverleihung in Berlin wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.Den Landessieg und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhielt je ein Unternehmen aus jedem Bundesland."Mit dem KfW Award Gründen würdigen wir Gründerinnen und Gründer, die mit kreativen Ideen, großem Engagement und einer klaren Vision innovative Wege beschreiten und so wichtige Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährig ausgezeichneten Gründerteams. Mit dem Award machen wir ihre herausragenden Projekte sichtbar und fördern Unternehmergeist sowie eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland", sagt der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb. Den Bundessieg und das damit einhergehende Preisgeld von 10.000 Euro sicherte sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin. Das Unternehmen überzeugte mit einer Open-Source-Vektordatenbank, die unstrukturierte Daten kontextbasiert verarbeitet und damit eine Schlüsseltechnologie für präzisere KI-Suchen und intelligentere Anwendungen bietet.In diesem Jahr ging der Sonderpreis "Nachfolge" und das Preisgeld von 5.000 Euro an die Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken. Das Traditionsunternehmen fertigt individuelle Küchen, Möbel und Innenausbauten für Privat- und Gewerbekundinnen und Kunden an. Unter der Leitung von Hannes Seidel meisterte Hodapp den erfolgreichen Generationenwechsel ins digitale Zeitalter mit digitaler Planung, teilautomatisierter Fertigung und nachhaltiger Produktion.Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem die KfW Capital Awards verliehen: In der Kategorie Best Female Investor überzeugte Dr. Carolin Gabor (caesar.), in der Kategorie Best Impact Investor erhielt Miki Yokoyama mit Aurum Impact die Ehrung. Der Sonderpreis für den VC Game Changer ging an Prof. Dr. Helmut Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM und Vice President Entrepreneurship an der Technischen Universität München (weitere Informationen unter www.kfw-capital.de).Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:Baden-Württemberg: hTRIUS GmbHBayern: Reverion GmbHBerlin: Qdrant Solutions GmbHBrandenburg: CanChip GmbHBremen: Flucto GmbHHamburg: MonsterShack UG (haftungsbeschränkt)Hessen: dianovi GmbHMecklenb.-Vorp.: HALM GmbHNiedersachsen: Nature Robots GmbHNordrhein-Westf.: bandOlution André VoisRheinland-Pfalz: ODeCon engineering GmbHSaarland: Hezo Sports GmbHSachsen: HolyPoly GmbHSachsen-Anhalt: ECOMENT GmbHSchleswig-H.: encentive GmbHThüringen: migohead Flora Mirzoyan & Roman Golovkov GbRAlle Landessieger sind außerdem für den Publikumspreis nominiert. Bis einschließlich Sonntag, den 30.11.2025, kann unter https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden.n-tv berichtet in seinem Startup Magazin am 7. November um 18.40 Uhr über die Preisverleihung. Alle Siegerinnen und Sieger werden zusätzlich von einer PR-Agentur bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch eine erfahrene Jury. Diese bewertete insbesondere Innovationsgrad, Kreativität sowie die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Geschäftsideen.Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 2025 sowie Fotos finden Sie unter www.kfw.de/award oder KfW Award Gründen 2025 - PEPERONI (https://www.peperoni.berlin/kfw/)Pressekontakt KfW Award Gründen:Daniela Bäumler, KfW Award Gründen c/o Peperoni Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel GmbH, Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 030 25 77 17-96, kfw_award@peperoni.berlinPressekontakt KfW Capital Award:Sonja Höpfner, KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069-7431 4306, sonja.hoepfner@kfw.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Karina SchmalzTel. +49 69 7431 42634E-Mail: karina.schmalz@kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6153306