XRP sendet paradoxe Signale. Während der Kurs auf dem tiefsten Stand seit Anfang Juli notiert, erreicht die Netzwerkaktivität ein Achtmonatshoch. Zudem lässt der Verkaufsdruck der Wale spürbar nach. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist das der Boden oder nur eine Pause im Abwärtstrend?Trotz einer kurzen Erholung vom Monatstief bei 2,06 Dollar kämpft der Altcoin weiter mit der übergeordneten Marktschwäche. Der Kurs schloss am Donnerstag bei 2,20 Dollar und konnte sich seitdem kaum nachhaltig ...

