Der Spezialist für Werbetechnologie The Trade Desk hat am Donnerstagabend zufriedenstellende Zahlen vorgelegt, doch die sorgten erstmal für Volatilität. The Trade Desk: Große Verunsicherung nach dem letzten Crash Nur einen Tag nach den Zahlen von AppLovin und wenige Stunden nach der aufsehenerregenden Kooperation zwischen Stagwell und Palantir hat mit The Trade Desk ein weiteres Unternehmen für Werbetechnologie (Ad-Tech) Einblick in seine Bücher gegeben. Die Nervosität war angesichts der Prognosesenkung und des anschließenden Crashs der Anteile um 30 Prozent in der vergangenen Berichtssaison spürbar. Am Optionsmarkt wurde vorab eine Kursbewegung von bis zu 18,2 Prozent eingepreist. …