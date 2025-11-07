Die Aktie von Expedia ist heute mit einem Kurssprung in den Handel gestartet. Grund sind starke Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat. Eine starke Reiselust der Kunden hat Expedia mehr Umsatz und Gewinn gebracht als erwartet.Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 7,57 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,41 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,92 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 4,28 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.