Die Aktie von Expedia ist heute mit einem Kurssprung in den Handel gestartet. Grund sind starke Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat. Eine starke Reiselust der Kunden hat Expedia mehr Umsatz und Gewinn gebracht als erwartet.Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 7,57 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,41 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,92 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 4,28 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
