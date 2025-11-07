FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET



