Buy Button für Android in den USA, anpassbare tägliche Prämien, datenschutzkonforme Segmentierung, Creator Storefronts, Offerwall und erweiterte Abdeckung von MMPs zur Gewinnung, Einbindung und Bindung von Spielern

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, das Entwicklern bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt neue Funktionen und Möglichkeiten für seine branchenführende Webshop-Lösung bekannt. Angesichts der Entwicklung des US-Marktes hin zu einer neuen Ära der Offenheit für externe Zahlungen bieten die neuen Verbesserungen des Xsolla Web Shops und des Buy Buttons Entwicklern die Möglichkeit, höhere Margen zu erzielen und die Spielerbindung auf iOS und Android zu steigern.

Die USA sind derzeit führend bei der Förderung offenerer App-Ökosysteme, wobei ähnliche Schritte in Großbritannien, Europa, Japan, Brasilien und anderen Ländern unternommen werden, um externe Zahlungen zu ermöglichen. Der Xsolla Web Shop ermöglicht es Studios, diesen Wandel zu nutzen und die Margen bei jeder Transaktion zu steigern, da die Monetarisierungsoptionen über App-Stores hinaus erweitert werden.

Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen Plug-in-Funktionen im Xsolla Web Shop gehören:

Erzielen Sie höhere Margen durch nahtlose Käufe mit dem Buy Button*: Sichern Sie sich bis zu 95 der Einnahmen aus iOS- und Android-Transaktionen in den USA, indem Sie Spieler direkt aus dem Spiel heraus mit einem nahtlosen One-Tap-Checkout verbinden.

Höhere Kundenbindung und Interaktion: Steigern Sie die Spielerbindung um mehr als 20 und den Umsatz Ihres Webshops um mehr als 15 mit Funktionen, die dafür sorgen, dass Nutzer wiederkommen und mehr ausgeben:

Steigern Sie die Spielerbindung um mehr als 20 und den Umsatz Ihres Webshops um mehr als 15 mit Funktionen, die dafür sorgen, dass Nutzer wiederkommen und mehr ausgeben: Erweitern Sie die Reichweite Ihres Webshops auf vertrauenswürdige Kanäle: Steigern Sie Ihren Umsatz und gewinnen Sie neue Zahler hinzu, indem Sie einen einzigen Webshop-Katalog für Creator-, Community- und Messaging-Plattformen, einschließlich Discord, wiederverwenden. Kreative werden zu vertrauenswürdigen Wachstumskanälen. Mit automatisch generierten Creator Storefronts können sie Ihre Webshop-Angebote über ihre eigene Markenseite bewerben und so nachverfolgbare Verkäufe, Trinkgelder und Fan-Engagement generieren, während Studios durch nahtlose Umsatzbeteiligung zusätzliche Einnahmen erzielen. Gemeinschaften entwickeln sich zu Handelszentren. Discord-Kanäle dienen gleichzeitig als Verkaufsplattformen, auf denen Spieler Währungen, Bundles und Geschenke direkt dort erwerben können, wo sie sich bereits versammeln.

Steigern Sie Ihren Umsatz und gewinnen Sie neue Zahler hinzu, indem Sie einen einzigen Webshop-Katalog für Creator-, Community- und Messaging-Plattformen, einschließlich Discord, wiederverwenden. Erschließen Sie mit Offerwall neue Einnahmequellen aus nicht zahlenden Nutzern: Erreichen Sie ein breiteres Publikum über Offerwall. Dieser integrierte Marktplatz ermöglicht es den Spielern, Belohnungen im Spiel zu verdienen, indem sie Quests abschließen, ohne den Shop verlassen zu müssen oder ihre Spielerfahrung zu beeinträchtigen. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Offerwall den Gesamtumsatz des Webshops um 5 % steigert und die Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge um 37 % erhöht, wodurch ein bedeutendes zusätzliches Wachstum durch nicht zahlende Nutzer erzielt wird.

Erreichen Sie ein breiteres Publikum über Offerwall. Dieser integrierte Marktplatz ermöglicht es den Spielern, Belohnungen im Spiel zu verdienen, indem sie Quests abschließen, ohne den Shop verlassen zu müssen oder ihre Spielerfahrung zu beeinträchtigen. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Offerwall den Gesamtumsatz des Webshops um steigert und die Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge um erhöht, wodurch ein bedeutendes zusätzliches Wachstum durch nicht zahlende Nutzer erzielt wird. Optimierter ROI mit der breitesten Abdeckung von MMPs (Mobile Measurement Partners) auf dem Markt: Quellenangabe, wo erforderlich. Die nahtlose Integration mit AppsFlyer, Adjust, Singular und anderen Anbietern ermöglicht eine zuverlässige Leistungsüberwachung und Kampagnenoptimierung über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg.

"Mit dieser Veröffentlichung liefern wir nicht nur Funktionen, sondern bieten mobilen Studios einen umfassenden D2C-Vorteil", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Mit der Öffnung des US-Marktes benötigen Entwickler von Handyspielen eine Möglichkeit, einen größeren Teil jedes Dollars zu behalten und gleichzeitig die Spieler dort anzusprechen, wo sie sich bereits befinden. Der Web Shop, der Buy Button sowie unsere Erweiterungen für Entwickler und Communities wurden entwickelt, um Teams dabei zu unterstützen, diesen historischen Moment zu nutzen und intelligenter zu skalieren."

Eine vollständige Liste der neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie in unseren Versionshinweisen: xsolla.pro/RNPM25

Mit über 700 weltweit gestarteten Webshops haben die Partner von Xsolla das Modell bewiesen: Direktvertrieb in großem Maßstab, dauerhafte Einnahmequellen außerhalb von App-Stores und größere Kontrolle über Daten und Margen. Diese Aktualisierungen ermöglichen es Studios jeder Größe, in der neuen mobilen Landschaft noch schneller zu starten, zu lernen und zu wachsen.

Um mehr zu erfahren oder Ihren Webshop zu starten, besuchen Sie bitte https://webshop.xsolla.com/ oder wenden Sie sich an einen Experten.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter:

*30. April 2025 Urteil des US-Bezirksgerichts

