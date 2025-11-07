Hensoldt (ISIN DE000HAG0005) setzt seinen Wachstumskurs fort. Der Sensor- und Elektronikspezialist profitierte in den ersten neun Monaten 2025 von der anhaltenden Aufrüstung Europas und steigenden Verteidigungsausgaben. Sowohl Auftragseingang als auch Umsatz legten deutlich zu, während die operative Marge stabil blieb. Damit bestätigt sich, dass der Konzern zu den größten Profiteuren der sicherheitspolitischen Neuordnung auf dem Kontinent gehört. Der Auftragseingang stieg um neun Prozent auf gut zwei Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 7,1 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. ...

