Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8) hat im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang seiner Ertragskraft hinnehmen müssen. Nach mehreren Jahren stabiler Ergebnisse sorgte vor allem das schwache Nordamerika-Geschäft für einen kräftigen Gewinneinbruch. Der Konzern verzeichnete ein um 40 Prozent niedrigeres operatives Ergebnis von 716 Mio. €, während der Umsatz um 14 Prozent auf 10,6 Mrd. € sank. Besonders belastend wirkte sich der Rückgang der Auslieferungen in den Vereinigten Staaten aus, die bislang die profitabelste Region des Unternehmens waren. Der Aktienkurs verlor seit Sommer mehr als 20 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.