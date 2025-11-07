Die Inveda.net GmbH hat das Leistungsportfolio ihrer Maklerplattform IMA+ um KI-Funktionen ausgebaut. Sie sollen Vermittlerbetriebe dabei unterstützen, Prozesse zu automatisieren und Kundenkontakte zu digitalisieren. Sicherheit und Datenhoheit stehen dabei im Fokus. Die in Leipzig ansässige Inveda.net GmbH hat eine weiterentwickelte Version ihrer cloudbasierten Maklerplattform IMA+ vorgestellt. Im Zentrum stehen neue, KI-gestützte Funktionen. Neben der klassischen Verwaltung von Kunden-, Vertrags- ...

