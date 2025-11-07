Die HENSOLDT-Gruppe meldet für die ersten neun Monate 2025 2.017 Mio. € Auftragseingang (Vj. 1.856 Mio. €) und 1.536 Mio. € Umsatz (Vj. 1.377 Mio. €). Das bereinigte EBITDA steigt auf 211 Mio. € (Vj. 187 Mio. €), die Marge verbessert sich leicht auf 13,7 %. Der Anteil margenschwacher Durchlaufgeschäfte wurde weiter reduziert - gut für die Profitqualität. Wachstumstreiber: Eurofighter-Radar & TRML-4D, Optronik legt 27,5 % zu Im Segment Sensors ziehen Vertragserweiterungen für Eurofighter Mk1-Radare sowie zusätzliche TRML-4D/Spexer-Aufträge. Optronics profitiert von U212A-Nachrüstung und Ground-Based ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.