Die HENSOLDT-Gruppe meldet für die ersten neun Monate 2025 2.017 Mio. € Auftragseingang (Vj. 1.856 Mio. €) und 1.536 Mio. € Umsatz (Vj. 1.377 Mio. €). Das bereinigte EBITDA steigt auf 211 Mio. € (Vj. 187 Mio. €), die Marge verbessert sich leicht auf 13,7 %. Der Anteil margenschwacher Durchlaufgeschäfte wurde weiter reduziert - gut für die Profitqualität. Wachstumstreiber: Eurofighter-Radar & TRML-4D, Optronik legt 27,5 % zu Im Segment Sensors ziehen Vertragserweiterungen für Eurofighter Mk1-Radare sowie zusätzliche TRML-4D/Spexer-Aufträge. Optronics profitiert von U212A-Nachrüstung und Ground-Based ...Den vollständigen Artikel lesen ...
