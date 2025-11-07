Datum der Anmeldung:
05.11.2025
Aktenzeichen:
B3-106/25
Unternehmen:
Billions Europe Ltd., Stockton-on-Tees/UK (LB Group, China); Erwerb des Titandioxidgeschäfts in Greatham Works, Hartlepool/UK, von Venator Materials UK Ltd., Stockton-on-Tees/UK;
Produktmärkte:
Titandioxid-Pigmente, Titandioxid-Pigmente
