Datum der Anmeldung:
04.11.2025
Aktenzeichen:
B7-94/25
Unternehmen:
AFINUM X Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. geschlossene Investment-KG, Frankfurt a.M.; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über DPS Engineering GmbH, Leinfelden-Echterdingen
Produktmärkte:
IT-Beratungsdienstleistungen für Banken, IT-Beratungsdienstleistungen für Banken, Software für Finanzsektor
