Datum der Anmeldung:
03.11.2025
Aktenzeichen:
B1-157/25
Unternehmen:
Cinven Limited, London (Vereinigtes Königreich) und Bestimmten-Berufsträger-GT-Deutschland-Partner/Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
Produktmärkte:
Digitalisierungsberatung, Nachhaltigkeits- und ESG-Dienstleistungen, Steuerberatung, Steuerdienstleistungen, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, prüfungsnahe Dienstleistungen
03.11.2025
Aktenzeichen:
B1-157/25
Unternehmen:
Cinven Limited, London (Vereinigtes Königreich) und Bestimmten-Berufsträger-GT-Deutschland-Partner/Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
Produktmärkte:
Digitalisierungsberatung, Nachhaltigkeits- und ESG-Dienstleistungen, Steuerberatung, Steuerdienstleistungen, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, prüfungsnahe Dienstleistungen
© 2025 Bundeskartellamt