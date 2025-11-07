Datum der Anmeldung:
03.11.2025
Aktenzeichen:
B8-101/25
Unternehmen:
ResInvest Sphere B.V., Rotterdam (NLD); Anteils- und Kontrollerwerb an der Riverstone VI REL Onyx Investment Management Coöperatief U.A., Amsterdam (NLD)
Produktmärkte:
Fernwärme, Klärschlamm, Stromerstabsatz, Stromerzeugung
