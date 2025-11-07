Datum der Anmeldung:
30.10.2025
Aktenzeichen:
B1-155/25
Unternehmen:
CBRE Investment Management Indirect Limited, London, Vereinigtes Königreich; Government Pension Investment Fund, Tokio, Japan/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
30.10.2025
Aktenzeichen:
B1-155/25
Unternehmen:
CBRE Investment Management Indirect Limited, London, Vereinigtes Königreich; Government Pension Investment Fund, Tokio, Japan/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
© 2025 Bundeskartellamt