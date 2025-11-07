Der Shortseller Grizzly Research hat den Kochboxenversender aus dem MDAX mit schweren Vorwürfen überzogen. Aktie stürzt bis zu 15 Prozent ab. Persönliche Vorwürfe gegen Vorstandschef Dominik Richter. Der US-Shortseller Grizzly Research hat am Donnerstag einen kritischen Report zum Kochboxenversender Hellofresh veröffentlicht. Darin wird unter kritisiert, dass das Geschäft stark rückläufig sei. Außerdem werden schwere Vorwürfe gegen Vorstandschef Dominik Richter erhoben, der bei Finanzierungen private ...Den vollständigen Artikel lesen ...
