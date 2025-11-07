Der Shortseller Grizzly Research hat den Kochboxenversender aus dem MDAX mit schweren Vorwürfen überzogen. Aktie stürzt bis zu 15 Prozent ab. Persönliche Vorwürfe gegen Vorstandschef Dominik Richter. Der US-Shortseller Grizzly Research hat am Donnerstag einen kritischen Report zum Kochboxenversender Hellofresh veröffentlicht. Darin wird unter kritisiert, dass das Geschäft stark rückläufig sei. Außerdem werden schwere Vorwürfe gegen Vorstandschef Dominik Richter erhoben, der bei Finanzierungen private ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.