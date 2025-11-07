Kreuztal (ots) -Seit 1783 steht Schweppes für das gewisse Extra - im Geschmack, im Design, im Lebensgefühl. Nachdem im Oktober der neue Markenauftritt mit überarbeitetem Packaging-Design gelauncht wurde, folgt nun der nächste Schritt. Mit der neuen Markenkampagne It's your life. Make it extra. zeigt Schweppes, wie man dem Leben mehr Spritzigkeit, Haltung und Charakter verleiht. Die Kampagne ist laut, mutig, modern und macht klar: Schweppes inspiriert dazu, dem Leben das gewisse Extra zu verleihen.Ein Auftritt voller ExtranessDie neue Kampagne ist ein Plädoyer für das Besondere und für Menschen, die genau das in ihrem Leben suchen. Das gewisse Extra, das jeden Tag einzigartig macht. Im neuen Spot, inszeniert vom nigerianisch-britischen Regisseur Meji Alabi, führt Schweppes diesen Gedanken filmisch fort: Die Reise beginnt im Jahr 1783, als Jacob Schweppe mit der industriellen Verarbeitung von Kohlensäure das Wasser revolutionierte. Eine detailreich inszenierte historische Szene öffnet den Blick in die Markenherkunft, bis das Zischen einer Schweppes-Flasche Leben in die Szenerie bringt. Es folgen moderne Bildwelten, die zeigen, was "Extra" heute bedeutet: Menschen mit Charakter, Haltung und einem feinen Gespür für das Besondere. Schweppes ist der passende Begleiter für jede Persönlichkeit, jeden Anlass und jeden Moment, in dem das Leben ein bisschen "extra" sein darf.So wird aus einem Getränk ein Statement. It's your life. Make it extra."Mit dieser Kampagne übersetzen wir unsere lange Markengeschichte in ein kraftvolles, modernes Lebensgefühl", sagt Ralph Zimmerer, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Gruppe (Markenrechtsinhaber von Schweppes für Deutschland und Österreich). "Schweppes war schon immer mehr als ein Getränk. Wir stehen für das gewisse Extra - im Geschmack, in der Haltung und in der Art, wie wir das Leben sehen."Von der Kohlensäure zum LebensgefühlDie Kampagne wurde von der Agentur Philipp und Keuntje (PUK) entwickelt und als flexible Kommunikationsplattform konzipiert. Die Vignetten lassen sich flexibel kombinieren und machen It's your life. Make it extra. zu einer vielseitigen Bühne - von TV und Streaming über Social Media bis zu Digital- und Out-of-Home-Maßnahmen."An einer Marke arbeiten zu dürfen, die seit Jahrhunderten für das gewisse Extra steht, war für uns ein echtes Privileg", sagt Marjorieth Sanmartin, CCO bei Philipp und Keuntje. "Dieses "Extra" hat unsere Zusammenarbeit von Anfang an geprägt - im Denken, im Anspruch und in der Energie, die in jedem Detail steckt. Gemeinsam mit einem großartigen Team, einem mutigen Kunden und dem Regisseur Meji Alabi einen Film umzusetzen, der vor Extraness sprüht, war etwas ganz Besonderes."Auch Tobias Liesenfeld, Leiter Marketing Schweppes Deutschland, betont den ganzheitlichen Ansatz: "Schweppes steht seit jeher für das gewisse Extra. Unsere neue Plattform bringt das perfekt auf den Punkt. Sie lädt ein, den Alltag bewusst zu erleben und aus jedem Moment etwas Besonderes zu machen. Der neue Look & Feel soll an allen Touchpoints sichtbar werden."Jetzt wird's extra: Kampagne startet in DeutschlandDer neue TV-Spot startet am 7. November 2025 in Deutschland im TV, auf Streaming-Plattformen und auf Social Media. Der Claim It's your life. Make it extra. bildet künftig das Dach aller Markenaktivitäten. Er steht für Kommunikation mit Haltung, Selbstbewusstsein und dem unverwechselbaren Extra, das Schweppes seit über 240 Jahren einzigartig macht.Den neuen Kampagnenspot gibt es hier zu sehen: It's your life. Make it extra.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72586/6153375