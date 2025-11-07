Die Aktie von Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stark. Das Papier gewinnt 2,5 Prozent und ist damit vor Volkswagen und Heidelberg Materials derzeit der Top-Gewinner des Tages im deutschen Leitindex DAX. Das Unternehmen hat am Morgen seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Umsatz und Gewinn fielen zwar deutlich, Marktteilnehmer hatten dies allerdings bereits auf der Rechnung.Daimler Truck hat im dritten Quartal spürbar unter der Schwäche im nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gelitten. ...

