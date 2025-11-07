NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding liege zwar unter der Erwartung, der Jahresausblick stehe aber, schrieb Alex Irving am Freitag./rob/mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: ES0177542018

