Xsolla Gold-Erweiterung, Xsolla Pay-Treueprogramm und Network Token schaffen einen einheitlichen Rahmen für sichere, einträgliche Transaktionen

Xsolla, ein auf den Spielehandel spezialisiertes globales Unternehmen, das Entwickler bei der Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute die Erweiterung seines Fintech-Ökosystems bekannt gegeben. Dazu gehört eine neue Reihe von Zahlungsmethoden, die Xsolla gehören und rechtzeitig zur umsatzstarken Weihnachtssaison eingeführt werden, wenn Transaktionen sprunghaft ansteigen. Zuverlässige Zahlungslösungen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Lösungen sollen Entwicklern dabei helfen, die Loyalität der Spieler zu stärken, Transaktionsprobleme zu reduzieren und sichere, vertrauenswürdige Bezahlvorgänge auf globalen Märkten zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106967760/de/

(Graphic: Xsolla)

Während für die Gaming-Branche die umsatzstärkste Saison beginnt und der Fokus auf der Bindung loyaler Spieler liegt, investiert Xsolla kontinuierlich in Fintech-Innovationen, die Aspekte wie Handel, Belohnungen und Sicherheit miteinander verbinden. Zum eigenen Zahlungsportfolio von Xsolla gehören Xsolla Gold Gift Cards (sowohl physisch als auch digital) und das Xsolla Pay-Treueprogramm, die jeweils darauf ausgelegt sind, die Beziehungen zu Spielern zu vertiefen, sichere Zahlungen zu fördern und Entwicklern sowie deren Gamern einen Mehrwert zu bieten. Durch die Einführung von Network Token, einer fortschrittlichen Branchentechnologie, die die Autorisierungsrate von Zahlungen verbessert und vertrauliche Daten schützt, stärkt Xsolla zudem die Transaktionssicherheit.

Die wichtigsten Funktionen der neuen Xsolla-Zahlungsmethoden:

Xsolla Gold: Xsolla Gold, eine von Xsolla gebrandete Geschenkkarte zur Verwendung in Spielen, wird in 10.000 US-Einzelhandelsgeschäften eingeführt. Die Karte bietet Spielern in dieser Weihnachtssaison neue Möglichkeiten, Spiele und In-Game-Inhalte zu verschenken. Dank der Einführung von Xsolla Gold müssen Entwickler keine eigenen Geschenkkarten mehr erstellen, was sie zur perfekten Lösung für Last-Minute-Geschenke im digitalen Bereich macht. Xsolla Gold kann jetzt grenzüberschreitend verwendet werden. Während die Karte bislang auf Ausgaben in US-Dollar beschränkt war, kann mit ihr nun weltweit bezahlt werden. Dank nahtloser Umrechnung in lokale Währungen steht sie Spielern in jedem Land und in jeder Währung zur Verfügung.

Xsolla Pay-Treueprogramm: Dieses Treueprogramm ist in Xsolla Pay integriert, den beschleunigten Bezahlvorgang von Xsolla. Es belohnt Spieler für jeden Kauf, den sie während der Weihnachtszeit tätigen, wenn Ausgaben für Geschenke am höchsten sind. Da die Spieler bei jeder Transaktion Punkte sammeln, sind sie motiviert, nach den Feiertagen zurückzukehren, wodurch Einmalkäufer zu langfristigen Fans werden. Für Entwickler ist dies eine Gelegenheit, von dem saisonalen Anstieg der Transaktionen zu profitieren und gleichzeitig dauerhafte Loyalität, Kundenbindung und größere Transaktionen aufzubauen.

Dieses Treueprogramm ist in Xsolla Pay integriert, den beschleunigten Bezahlvorgang von Xsolla. Es belohnt Spieler für jeden Kauf, den sie während der Weihnachtszeit tätigen, wenn Ausgaben für Geschenke am höchsten sind. Da die Spieler bei jeder Transaktion Punkte sammeln, sind sie motiviert, nach den Feiertagen zurückzukehren, wodurch Einmalkäufer zu langfristigen Fans werden. Für Entwickler ist dies eine Gelegenheit, von dem saisonalen Anstieg der Transaktionen zu profitieren und gleichzeitig dauerhafte Loyalität, Kundenbindung und größere Transaktionen aufzubauen. Network Token: Der Ersatz von rohen Kartennummern durch sichere, sich automatisch aktualisierende Token von Visa und Mastercard hilft Entwicklern, Betrug um bis zu 30 zu reduzieren. Die Genehmigungsraten können um 3-7 gesteigert werden und wiederkehrende Zahlungen laufen reibungslos ab, selbst wenn Karten ablaufen oder neu ausgestellt werden. Während Spieler ihre Ausgaben in der Weihnachtszeit erhöhen, sorgt diese zusätzliche Sicherheit weltweit für nahtlose und vertrauenswürdige Bezahl-Erlebnisse.

"Diese Innovationen spiegeln unsere Bemühungen wider, eine vertrauenswürdige Zahlungsgrundlage für das globale Spiele-Ökosystem zu schaffen", sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Durch den Ausbau unserer eigenen Fintech-Infrastruktur versetzen wir Entwickler in die Lage, nahtlose und lohnende Erlebnisse zu bieten, die alltägliche Transaktionen in dauerhafte Spielerbeziehungen verwandeln."

Mit der Entwicklung eigener Zahlungsmethoden verfolgt Xsolla sein langfristiges Ziel, den globalen Spielehandel zu vereinfachen. Dazu gibt das Unternehmen seinen Partnern alle notwendigen Tools an die Hand, um mit mehr Spielern in Kontakt zu treten, nachhaltige Einnahmen zu erzielen und Erlebnisse zu bieten, die Gamer fesseln und inspirieren.

Weitere Informationen über Xsollas eigene Zahlungsmethoden finden Sie unter: xsolla.pro/RNPM25

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106967760/de/

Contacts:

Medienarbeit

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com