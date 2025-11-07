Bei Pingo AI trainiert ihr das Sprechen in einer Fremdsprache mithilfe von KI. Wir haben das ausprobiert und erklären, warum das Ganze viele Vorteile hat, aber noch lange nicht perfekt ist. Mit umfangreichen Sprachkenntnissen in den Urlaub starten - der Traum eines jeden Urlaubenden. Und je näher meine Reise nach Japan rückt, desto stärker steigt meine Motivation zum Sprachenlernen. Zugegeben, vor elf Jahren habe ich schon für ein Jahr in Japan gelebt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...