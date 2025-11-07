Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Meta Platforms Inc. (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US30303MAD48/ WKN A4EKMK) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 6,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe werde mit einem festen Jahreszins von 4,875% ausgestattet, der jeweils halbjährlich gezahlt werde. Das erste Zinsdatum sei der 15. Mai 2026. Fällig werde die Anleihe am 15. November 2035. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar handelbar. Die Rendite bis zur Fälligkeit betrage derzeit rund 4,82% bei einem Kurs von 100,46% (Stand: 05.11.2025). Die Anleihe sei nicht nachrangig und werde in US-Dollar notiert. Die Kreditwürdigkeit von Meta Platforms werde von Moody's mit Aa3 bewertet. (Bonds weekly Ausgabe vom 06.11.2025) (07.11.2025/alc/n/a) ...

