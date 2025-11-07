Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Unternehmen haben einer Studie zufolge im Oktober so viele Stellen gestrichen wie seit über 20 Jahren nicht mehr in diesem Monat, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Insgesamt seien 153.074 Arbeitsplätze weggefallen, wie die Personalberatung Challenger, Gray & Christmas zu ihrer Untersuchung mitgeteilt habe. Als Hauptgründe für den Abbau seien Kostensenkungen und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) genannt worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat habe das zu einem Anstieg der Entlassungen um 175% geführt. Am stärksten betroffen gewesen seien demnach Technologiefirmen, gefolgt vom Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor. Seit Jahresbeginn summiere sich der Stellenabbau damit auf rund 1,1 Millionen, habe es weiter geheißen. Dies sei ein Anstieg um 65% und der höchste Wert seit dem Jahr 2020, als die Corona-Pandemie ausgebrochen sei. ...

