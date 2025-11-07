Sydney (www.fondscheck.de) - Nachfolgend der aktuelle Ausblick von Tim Humphreys, Head of Global Listed Infrastructure bei Ausbil Investment Management, und Fondsmanager des NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure Fund (ISIN LU2082381083/ WKN A2QMC9, C; I: LU2082382990), der in Deutschland von Candriam vertrieben wird, auf den Bereich der essenziellen Infrastruktur: Globale Aktien hätten im dritten Quartal 2025 solide Kursgewinne verzeichnet, gestützt durch nachlassende Handelskonflikte, robuste Unternehmensgewinne und die wachsende Zuversicht, dass die Zentralbanken ...

