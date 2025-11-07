Ein traditionsreicher Versicherungs-Riese überzeugt mit beeindruckender Konstanz und stetig steigender Profitabilität. Nach einem starken Quartal, soliden Margen und einem Rekordwert bei der Eigenkapitalrendite präsentiert sich die Aktie in Topform. Massive Aktienrückkäufe und stabile Cashflows unterstreichen die außergewöhnliche Stärke des Geschäftsmodells.Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 11 und einer Marktkapitalisierung im mittleren zweistelligen Milliardenbereich ist die ...

