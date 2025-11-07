© Foto: Daimler Truck

Schwache Märkte in den USA und Asien bremsen Daimler Truck aus. Nur Europa sorgt im dritten Quartal für Stabilität - die Jahresprognose bleibt dennoch bestehen.Daimler Truck hat im dritten Quartal 2025 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzernabsatz sank auf 98.009 Einheiten, im Vorjahr waren es noch 114.917 Einheiten. Besonders betroffen war Nordamerika: Das Segment Trucks North America verzeichnete mit 30.225 Fahrzeugen einen Rückgang um mehr als ein Drittel. In den USA lag das Minus bei 37 Prozent, in Kanada bei 31 Prozent und in Mexiko sogar bei 66 Prozent. Hauptgründe waren schwächere Märkte, anhaltende Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik und neue Emissionsvorgaben in …