Ein sonst verlässlicher DAX-Titel startet schwach in den Freitag: Die Aktie verliert am Morgen fast vier Prozent und bildet damit das Schlusslicht im Leitindex. Grund für den plötzlichen Kursrutsch sind überraschend schlechte Nachrichten aus dem Ausland, die auch die Anleger des deutschen Branchenchampions aufhorchen lassen.Scout24 zählt am Freitag im frühen Handel zu den größten DAX-Verlierern. Auslöser der plötzlichen Schwäche sind nicht hausgemachte Probleme, sondern schlechte Nachrichten aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär