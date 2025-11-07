Ein sonst verlässlicher DAX-Titel startet schwach in den Freitag: Die Aktie verliert am Morgen fast vier Prozent und bildet damit das Schlusslicht im Leitindex. Grund für den plötzlichen Kursrutsch sind überraschend schlechte Nachrichten aus dem Ausland, die auch die Anleger des deutschen Branchenchampions aufhorchen lassen.Scout24 zählt am Freitag im frühen Handel zu den größten DAX-Verlierern. Auslöser der plötzlichen Schwäche sind nicht hausgemachte Probleme, sondern schlechte Nachrichten aus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.