© Foto: Dall-E

Anhaltende Zins- und Konjunktursorgen treiben Anleger aus risikoreichen Märkten und schicken Bitcoin und Co. weiter auf Talfahrt.Bitcoin (BTC) fällt am Freitag um rund 1,2 Prozent auf 101.800 US-Dollar und weitet damit seine Wochenverluste auf etwa sieben Prozent aus. Ethereum (ETH) gibt um 0,6 Prozent nach und notiert aktuell bei 3.350 US-Dollar - auf Wochensicht summiert sich das Minus auf über zwölf Prozent. XRP rutschte nach dem gestrigen Erholungsversuch erneut um vier Prozent auf 2,20 US-Dollar ab, was einem Wochenverlust von über zehn Prozent entspricht. BNB und Dogecoin (DOGE) zeigen sich aktuell etwas stabiler und legten in den letzten 24 Stunden rund zwei Prozent zu, liegen auf …