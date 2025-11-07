Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Einzelhandelslösungen, hat eine strategische Zusammenarbeit mit Unide Corporativa, eine der bekanntesten Lebensmittel-Einzelhandelsgenossenschaften Spaniens, angekündigt, um die Digitalisierung der Geschäfte und die betriebliche Effizienz im Rahmen des neuen strategischen Fahrplans "Plan Unide 2.0" (2025-2028) voranzutreiben.

Unide wurde vor über 90 Jahren gegründet. Die Genossenschaft vereint Hunderte von unabhängigen Lebensmitteleinzelhändlern in ganz Spanien unter einem Modell, das auf Nähe, Frische und gemeinnützigen Dienstleistungen basiert. Der Plan Unide 2.0 zielt darauf ab, durch die Geschäftsentwicklung von Mitgliedern sowie durch die Modernisierung und Neueröffnung von Geschäften die Wettbewerbsfähigkeit der Genossenschaft zu stärken ein Fahrplan, der nachhaltiges Wachstum in einer sich wandelnden Einzelhandelslandschaft gewährleisten soll.

Unide sieht sich operativen Herausforderungen gegenübergestellt, die für den genossenschaftlichen Einzelhandel typisch sind: manuelle Aktualisierung von Papieretiketten, uneinheitliche Preisgestaltung und eingeschränkte Flexibilität bei der Umsetzung von Werbeaktionen im gesamten Filialnetz. Unterdessen erwarten spanische Verbraucher zunehmend mehr Preistransparenz und ein nahtloses Einkaufserlebnis, insbesondere in den Frischeabteilungen. Die Ausgewogenheit von Kosteneffizienz für Mitgliedsgeschäfte und Markenkonsistenz ist daher entscheidend geworden, um das Vertrauen der Kunden langfristig zu sichern.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist Unide eine Partnerschaft mit Hanshow eingegangen, im Rahmen derer fortschrittliche elektronische Regaletiketten (Electronic Shelf Label, ESL) eingeführt werden. Shop Roll ist dabei der Zubehörlieferant. Dieses Cloud-basierte System ermöglicht es Unide nicht nur, Preise und Werbeaktionen zentral zu verwalten, sondern sorgt auch für mehr Preistransparenz bei Kunden. Dank der sofortigen Übermittlung von akkuraten Werbeinformationen und Preisaktualisierungen können Kunden stets fundierte Kaufentscheidungen treffen und mit Vertrauen einkaufen, während die Filialen dank digitaler Automatisierung von einer deutlich höheren operativen Effizienz profitieren.

"Unide engagiert sich dafür, die Effizienz zu verbessern und unsere Mitgliedsgeschäfte zu unterstützen. Gleichzeitig bekennen wir uns zu den genossenschaftlichen Werten lokaler Service und Qualität", sagte David Navas Abengózar, Generaldirektor von Unide. "Die ESL-Technologie von Hanshow hat die Betriebsabläufe vereinfacht und uns dabei geholfen, unsere Geschäfte im Einklang mit der Plan Unide 2.0-Vision zu modernisieren."

"Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Hanshow konkrete Bedürfnisse des Einzelhandels durch kundenorientierte Innovationsarbeit in praktische Technologien umsetzt", so Liangyan Li, Senior Vice President und Head of Global Sales bei Hanshow "Gemeinsam mit Unide ermöglichen wir intelligentere, transparentere Filialabläufe, die sich sowohl in der Geschäftsleistung als auch im Vertrauen der Verbraucher positiv niederschlagen."

Die Partnerschaft ist nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt auf Hanshows globalem Weg der Digitalisierung, sondern spiegelt auch die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens wider, Einzelhändler weltweit zu unterstützen. Von Europa über Asien bis hin zu Nordamerika und darüber hinaus fördert Hanshow durch seine hochmodernen In-Store-Technologien und strategischen Kooperationen intelligentere, umweltfreundlichere und stärker vernetzte Einzelhandelsökosysteme.

Über Hanshow

Hanshow ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von individuellen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow unterstützen bereits eine Vielzahl von Geschäften in über 70 Ländern und Regionen dabei, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Preisstrategien zu optimieren und ihren Kunden ein stärker personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hanshow.com

