Der ehemalige VP von Box, Paul Ditchfield, tritt dem Marktführer im Bereich Umsatzorchestrierung bei, um das Wachstum zu beschleunigen, die Einführung von KI voranzutreiben und den Umsatz für Unternehmen zu steigern

Outreach, die AI Revenue Workflow Platform, baut ihre Präsenz in der EMEA-Region durch die Einstellung von Paul Ditchfield als neuen General Manager of EMEA weiter aus. Mit diesem Schritt erweitert Outreach seine bereits weitreichende Präsenz in der EMEA-Region mit Niederlassungen in London und Prag sowie einem Rechenzentrum in Irland.

Ditchfield wird das schnell wachsende EMEA-Team von Outreach leiten, eng mit Kunden wie SAP, Siemens und Omniplex zusammenarbeiten und die Präsenz von Outreach in der gesamten EMEA-Region weiter ausbauen. Ditchfield verfügt über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Vertrieb für Unternehmen und kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Leitung von Vertriebsteams bei Box, ON24, Adobe und Global Graphics Software vorweisen.

"Die rasante Entwicklung im Bereich KI in EMEA macht diese Zeit für den Bereich der Umsatzorchestrierung noch spannender", so Abhijit Mitra, CEO von Outreach. "Pauls Führungsqualitäten und sein tiefgreifendes Verständnis des Marktes für Unternehmenssoftware werden maßgeblich sein, um unsere Kunden durch diese neue Ära des KI-gestützten Vertriebs zu führen, unsere Aktivitäten zu skalieren und die gesamten Plattformfunktionen von Outreach bereitzustellen."

Der Schwerpunkt von Ditchfield wird auf dem Aufbau leistungsstarker Teams, der Förderung von Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Cognism und der Beschleunigung der digitalen Transformation für die Kunden von Outreach liegen.

"Outreach ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der KI-gestützten Umsatzorchestrierung", so Ditchfield. "Ich bin Teil des Teams dieses Unternehmens geworden, weil es nicht einfach nur ein weiteres Tech-Tool anbietet. Vielmehr handelt es sich um eine bahnbrechende Lösung für Vertriebsmitarbeiter, mit der Teams ihre eigenen Account-basierten Marketingfunktionen, Enablement-Coaches und Prognosen auf einer einzigen Plattform erhalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Abhijit und dem Team, um Kunden zu begeistern und ihnen dabei zu helfen, die Pipeline zu erweitern und Geschäfte schneller abzuschließen."

Über Outreach

Das 2014 gegründete Unternehmen Outreach ist die einzige vollständige AI Revenue Workflow Platform, die für alle Umsatzteams entwickelt wurde. Outreach setzt auf prädiktive, unterstützende, dialogorientierte und agentenbasierte KI, um Hunderte von Anwendungsfällen in verschiedenen Umsatzbereichen zu unterstützen. Ob Neukundenakquise, Expansion, schnellere Geschäftsabschlüsse, Kundenbindung oder Prognosen: Outreach AI automatisiert Arbeitsabläufe und verschafft Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit für strategische Gespräche und Maßnahmen. Vertriebsleiter profitieren von einer verbundenen Account-Transparenz, Performance-Einblicken und einer höheren Prognosegenauigkeit für jedes GTM-Team. Weltweit führende Unternehmen wie SAP, Siemens, Snowflake und Verizon vertrauen zur Unterstützung ihrer Vertriebsteams auf Outreach. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.outreach.io.

