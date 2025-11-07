Schleswig-Holstein (ots) -Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet am 13. November 2025 im Alten Güterbahnhof in Kiel besonders engagierte Azubis aus schleswig-holsteinischen Pflegeeinrichtungen aus. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat in den vergangenen Wochen Auszubildende aus den Pflegeeinrichtungen Schleswig-Holsteins um Bewerbungsvideos auf verschiedenen Social Media-Plattformen gebeten. Eine Fachjury hat jetzt zehn Finalistinnen und Finalisten ausgewählt.Die Auszubildenden ermöglichen mit ihren Videos unter Pflegeazubiaward auf TikTok und Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Pflegeausbildung und erzählen ihre persönliche Geschichte. Ganz nach dem Motto "Deine Stimme, Deine Story, Dein Award".Die drei Preisträgerinnen und Preisträger werden nun am 13. November 2025 gekürt. Ministerpräsident Günther hat für den Award die Schirmherrschaft übernommen.Wir laden Sie als Medienvertreterin und -vertreter herzlich ein. Melden Sie sich dazu gerne unter schleswig-holstein@bpa.de an.Preisverleihung des Pflegeazubiawards13. November 2025, 16.00 Uhr,Alter GüterbahnhofTonberg 15, 24113 KielPressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/332 78 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6153500