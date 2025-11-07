Unterföhring (ots) -Während die Suche, nach der neuen Domizil auf der Insel weitergeht, geht es für Evelyn in der 4. Folge von "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 11. November auf Sky, WOW und linear auf Sky One, auch auf zu neuen beruflichen Ufern. Ihr erster eigener Podcast steht in den Startlöchern - und um den zu promoten, ist sich die TV-Bekanntheit nicht zu schade, sich selbst die Hände schmutzig zu machen. In Sachen Familienplanung werden Evelyns Traumvorstellungen konkreter. Doch erste Untersuchungen werden zeigen, wie realistisch ihr Wunsch nach eigenen Kindern durch Social Freezing ist. Endet ihr Traum, bevor er wirklich begonnen hat? Nachdem sie ihren Wunsch nach Liebe, Partnerschaft und Ehe während eines emotionalen Moments manifestiert hat, geht es für Evelyn direkt weiter in die Stadt von Grande Amore - Florenz. Der perfekte Städtetrip, doch eine Schocknachricht stellt ihren Alltag komplett auf den Kopf...In Deutschland, wartet auf Evelyn eine besonders aufregende Zeit: Sie hat ihren ersten eigenen Podcast. Wenn es darum geht ihr neues "Baby" an den Start und auf den Weg zum Erfolg zu bringen, ist sich die TV-Bekanntschaft auch nicht zu schade, selbst anzupacken. MittenZusammen mit Plakatierer Bruno zieht Evelyn los, um die frohe Botschaft überall in der Stadt an die Wände zu kleben - sogar am Rande der Legalität? "Für meinen Podcast gehe ich auch in den Knast - endlich darf ich mal illegal sein, das war mein größter Traum", scherzt sie. Doch wie wird ihr neues Entertainment-Baby bei den Menschen ankommen? Eine spontane Umfrage auf der Straße sorgt eher für gemischte Gefühle... .Das Thema Familienplanung bleibt für Evelyn ein spürbar präsentes Thema. In Düsseldorf geht es für sie zur Beratung und zu ersten Untersuchungen, ob das Einfrieren der Eizellen für sie überhaupt in Frage kommt. Evelyn wäre aber natürlich nicht Evelyn, wenn sie nicht auch hier schon eine Traumvorstellung hätte:"Am liebsten hätte ich Zwillinge - zwei kleine, blonde Evelyns!". Doch die Nervosität vor den Ergebnissen ist groß: "Was ist auf keinen Fall hören will ist, dass es zu spät ist." Noch bevor es überhaupt darum geht, ob das Social Freezing bei Evelyn überhaupt möglich ist, sieht sie sich mit einer großen Angst konfrontiert: Die Entnahme würde normalerweise unter Vollnarkose passieren. Horror für Evelyn! "Ich habe so eine Riesenpanik vor einer Vollnarkose!" Nach Beratung und Blutentnahme geht es weiter zum Ultraschall - und zu ersten Einschätzungen des Arztes. Evelyn ist schockiert: "Ich kann es nicht glauben..."Bei der Hochzeit ihrer guten Freundin in Graz, werden Evelyns Wünsche, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, nochmal verstärkt: "Ich habe es manifestiert, dass ich auch irgendwann mal da vorne an dem Altar stehe und selbst heirate." Und wer weiß, vielleicht lässt sich auf der Party ja sogar der ein oder andere charmante Junggeselle finden, mit dem Evelyn einen netten Plausch riskieren und ihre Familienpläne vertiefen kann? Doch die Auswahl scheint knapp bemessen, denn nur ein einziger Single ist geladen: Horsti! Doch der schafft es nicht, das Herz der TV-Bekanntheit höher schlagen zu lassen: "Ich hatte einfach das Kribbeln nicht im Bauch. Und wenn ich das nicht habe, dann will ich auch den Menschen nicht weiter sehen."Von den großen Gefühlen in Graz geht es für Evelyn weiter in die Stadt der Grande Amore - Florenz: "Ciao Bella, Leute". In der Stadt der Liebe, der Stadt der Pasta, der Stadt der Historie - und der Stadt von Eduardo, bekommt sie eine private Stadtführung von dem charmanten Italiener. "Sieht der nicht wirklich aus wie Daniel Brühl", freut sich Evelyn. Eigentlich der perfekte Tag, wäre nicht der eine Anruf passiert, der das Erlebnis und vielleicht sogar ihr Leben auf den Kopf stellt: "Sowas ist mir noch nie passiert. Wirklich der absolute Albtraum"...- Fotos über das SkyFotoweb (Copyright Fotos: © Sky/B28)- Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Die erste Episode von "Being Burdecki" ist ab sofort auch kostenfrei auf YouTube verfügbar- Trailer und weitere Infos zur Serie hierB28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die Sky Original Reality-Doku ist seit 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Onegestartet. Wöchentlich folgt eine neue EpisodePressekontakt:Kontakt für Medien:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRTel: +49 (0) 173 3212609Stephanie.teicher@sky.deSelina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6153499