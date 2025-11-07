Die Aktie von Daimler Truck hat sich zuletzt schwach entwickelt. Nun hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Können diese endlich die erhoffte Erholung bringen? Und lohnt sich jetzt ein Einstieg bei den Papieren? Daimler Truck leidet unter der globalen Konjunkturschwäche, und das spiegelte sich zuletzt auch in der Entwicklung des Unternehmens an der Börse wider. Auch die neu gemeldeten Zahlen des Unternehmens am Freitag scheinen keine Erholung zu bringen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE