DAX Prognose für Freitag, 07.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

? Drei Key Takeaways

?? Kurzfristig bärische Tendenz: Der DAX bleibt unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 - SMA50) und zeigt damit weiterhin Schwäche - erst über 23.900 Punkten verbessert sich das Chartbild spürbar.

?? Seitwärts - leicht aufwärts erwartet: Für den heutigen Handelstag wird eine Range zwischen 23.577 und 23.942 Punkten erwartet. Leichte Erholungen sind möglich, solange die Marke von 23.785 Punkten hält.

?? Anlegerstimmung im "Extreme Fear"-Bereich: Der Fear - Greed Index notiert bei 24 Punkten, was auf eine überverkaufte Marktlage hinweist - kurzfristig könnten Gegenbewegungen einsetzen.

Der DAX startete am Donnerstag bei 24.072 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte sein Tageshoch direkt zum Handelsbeginn. Anschließend gab der Index nach, stabilisierte sich kurzzeitig, bevor der Abgabedruck am Nachmittag wieder zunahm. Erst im Bereich von 23.700 Punkten konnte sich der DAX fangen, blieb aber auch nachbörslich schwach und schloss bei 23.746 Punkten. Damit setzt sich die aktuelle DAX Schwäche fort - ein wichtiger Faktor für die heutige DAX Prognose.

DAX Aktuell: Marktüberblick

Am Xetra-Schluss (06.11.2025) notierten 30 Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verzeichneten. Die stärksten Gewinner waren:

Deutsche Post - DHL (+8,63 %)

Zalando (+6,58 %)

RWE (+1,24 %)

Die größten Verlierer:

Heidelberg Materials (-4,95 %)

SAP (-4,39 %)

Deutsche Börse (-4,14 %)

Range: 421 Punkte (08:00-22:00 Uhr)

Chartanalyse - Technische DAX Prognose

1-Stunden-Chart (Kurzfristige Prognose: bärisch)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA20 (23.793 Punkte), fiel jedoch früh darunter. Am Nachmittag wurde auch die SMA50 (23.912 Punkte) nach unten durchbrochen - ein klares Signal für Schwäche. Solange der Index unterhalb der SMA20 bleibt, ist das kurzfristige Chartbild bärisch...

