Daniel Goldmann von der TU Clausthal erklärt, welche alternativen Quellen für Seltene Erden und andere kritische Metalle angezapft werden könnten. Und er plädiert für eine staatliche Risikoabsicherung, wie sie andere Nationen gerade mit viel Geld aufbauen. Bei der Versorgung mit Seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen verlassen sich deutsche Unternehmen seit vielen Jahren auf Lieferungen aus dem Ausland, vor allem aus China. Etliche klagen ...

