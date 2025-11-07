Daimler Truck steckt in der Krise: Ein massiver Gewinneinbruch, schwache US-Verkäufe und teure Klagen in Kalifornien setzen dem Lkw-Giganten zu. Vorstandschefin Radström reagiert mit Stellenabbau und Sparprogramm - doch die Ertragsziele rücken in weite Ferne. Der weltweit größte Lkw-Hersteller, Daimler Truck, kämpft mit einem massiven Einbruch seiner Ertragskraft. Besonders das einst hochprofitable US-Geschäft ist stark eingebrochen und belastet die Bilanz deutlich stärker als erwartet. So sank das operative Ergebnis (Ebit) im ...

