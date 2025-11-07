Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der zweiten Leitzinssenkung in diesem Jahr beim Zinsentscheid im Oktober nehmen die Zweifel zu, ob es im Dezember noch zu einer dritten Senkung kommen wird, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Denn Fed-Chef Powell habe deutlich gemacht, dass im Falle eines andauernden Regierungsstillstands die fehlende Bekanntgabe von makroökonomischen Daten ein Argument gegen eine Leitzinssenkung zu diesem Zeitpunkt wäre. Die wenigen verfügbaren Daten würden ein vorsichtiges Aufatmen der Unternehmen hinsichtlich der zollbedingten Verunsicherung andeuten. Dies reiche aus, um über eine zeitliche Verschiebung der Dezember-Senkung zu spekulieren, nicht aber über das vollständige Ausbleiben von Senkungsschritten im kommenden Jahr. Die Fed habe für Anfang Dezember auch das Ende ihrer Bilanzreduzierung verkündet. (Ausgabe November 2025) (07.11.2025/alc/a/a) ...

