München (www.anleihencheck.de) - Es wurde zuletzt stark darüber spekuliert, dass der argentinische Peso möglicherweise überbewertet sei und abgewertet werden sollte, so Thierry Larose, Portfoliomanager bei Vontobel.Mindestens jedoch sollte die aktuelle Wechselkursbandbreite erweitert werden. Das Ziel müsse sein, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, der Zentralbank den Wiederaufbau von Devisenreserven zu ermöglichen und die ehrgeizigen Netto-Devisenreserven-Ziele (NIR) zu erreichen, die im Rahmen der erweiterten Kreditfazilität des IWF festgelegt worden seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
