Die Analysten der Bank of America (BofA) schlagen Alarm - diesmal positiv: Die Aktie des Cloud-Spezialisten DigitalOcean erhält gleich ein Doppel-Upgrade von "Underperform" auf "Buy". Der Grund für die 180-Grad-Wende der Analysten: Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und sogenanntem Inferencing - also der Anwendung trainierter KI-Modelle - sorgt laut BofA für kräftigen Rückenwind. Das Kursziel steigt von 34 auf 60 US-Dollar. DigitalOcean, bekannt für seine Cloud-Lösungen für Start-ups und Entwickler, steht laut den Analysten vor einem neuen Wachstumsschub. Das Unternehmen will seine Rechenzentrums-Kapazität um rund 30 Megawatt auf insgesamt 73 Megawatt erhöhen, was ab dem ersten …