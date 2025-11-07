Hannover (ots) -"Wo bleibt der Zukunftsplan für die deutsche Landwirtschaft? Werden die Aussteller auf der Agritechnica 2025, die am Sonntag in Hannover unter dem Motto "touch smart efficiency" startet, die passenden Lösungen dafür aufzeigen?" Dass dies der Fall ist, davon ist der Tarmstedter Agrarexperte Dirk Gieschen überzeugt. In seinem Kommentar zum Messestart stellt er fest:"Auf der Agritechnica werden die Lösungen für eine nachhaltigere Landwirtschaft greifbar. Der Blick in die Praxis zeigt: Die Zukunftsbetriebe haben sich längst auf den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels gemacht. Sie wollen zudem die wachsenden Ansprüche der Gesellschaft erfüllen, sehen sich aber genau deshalb im Visier der Kritik.Wer mit moderner Technik arbeitet, gilt als "Agrarindustrie". Doch genau diese Betriebe haben längst einen Klimacheck gemacht, immer mehr berechnen bereits ihren CO2-Fußabdruck. Sie nutzen die Erkenntnisse als Erfolgsmaßstab zur weiteren Verbesserung. Für diese Betriebe bieten die 2.700 Aussteller der Agritechnica von der einzelnen Maschine bis hin zum digital vernetzten Maschinenpark mit hochgradiger Präzision, Automatisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz wirksame Werkzeuge, um künftig noch nachhaltiger zu arbeiten.Das Frage ist, ob Politik und Gesellschaft auch wirklich wollen, dass die Landwirtschaft diesen Weg geht. Denn Innovationen sind für viele Agrarkritiker ein rotes Tuch. Wohl aus Unverständnis prangern sie den Einsatz moderner Lösungen an. Die Idylle des Kleinbetriebs, der mit veralteter Technik in Arbeit untergeht, wird dagegen als idyllisches Zielbild hochstilisiert.Wie soll so die Transformation der Landwirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit gelingen? Die Agritechnica zeigt die Lösungen für den Zukunftsplan - die LandwirtInnen müssen sie aber auch nutzen dürfen. Um das zu verstehen, ist Politikern und Agrarkritikern der Agritechnica-Messerundgang dringend zu empfehlen."www.dirk-gieschen.dePressekontakt:Dirk Gieschenc/o GMC Marketing GmbHTel. 04283/981190E-Mail: info@dirk-gieschen.deOriginal-Content von: Agrar-Trends.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143122/6153550