Seit Tagen liegt die Produktion in der deutschen und europäischen Autoindustrie brach, weil Chips des Lieferanten Nexperia fehlen. Doch jetzt scheint sich eine Lösung anzubahnen. Seit Tagen liegt die Produktion in der deutschen und europäischen Autoindustrie teilweise brach, weil Chips des niederländisch-chinesischen Lieferanten Nexperia fehlen. Der deutsche Zulieferer ZF meldet deshalb sogar an einigen Standorten Kurzarbeit an. Jetzt aber ahnt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.