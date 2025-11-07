Zalando hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse vorgelegt, mit einem Umsatzanstieg von 26,5% im Vergleich zum Vorjahr auf 3,02 Mrd. EUR (pro-forma +7,5%) und einem GMV (Bruttowarenvolumen) von +21,6% (pro-forma +6,7%), unterstützt durch eine starke B2C-Dynamik und die Konsolidierung von ABOUT YOU. Der bereinigte EBIT stieg um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr auf 96 Mio. EUR, was sich durch Margendilution aufgrund von Mix- und Integrationseffekten zeigt. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (GMV +12-15% berichtet, bereinigtes EBIT 550-600 Mio. EUR) und erwartet im vierten Quartal ein GMV-Wachstum von 4-6% (pro-forma), was auf ein solides Momentum hindeutet. Die Margen sollen sich ab 2026 graduell verbessern, wobei über die Skalierung der Plattformen und des B2B-Geschäfts Synergien von über 100 Mio. EUR bis 2028-29 erwartet werden. Wir halten unsere Schätzungen weitgehend unverändert und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 39,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se





