Die NanoRepro Aktie verzeichnete bis August einen deutlichen Kursanstieg von +42%, musste einen großen Teil davon aber wieder abgeben. Am Freitag verliert sie aktuell -2,7% und steht bei 1,62 €. Wie sind die weiteren Zukunftsaussichten? Geschäftsverlauf deutlich verbessert Der Unternehmensumbau beginnt sich zunehmend stärker auszuzahlen. Dies gilt sowohl für den Umsatz als auch beim Ertrag. Die wichtigsten Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung ...

