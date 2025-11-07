Meta gehört zu den Vorreitern im Bereich der Künstlichen Intelligenz - und doch verfolgt der Konzern eine ganz eigene Strategie. Während Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Alphabet ihre KI-Systeme gezielt in kommerzielle Produkte einbinden, nutzt Meta die Technologie vor allem intern, um sein Kerngeschäft effizienter zu machen. Der jüngste Quartalsbericht für das dritte Quartal 2025 zeigt, wie erfolgreich, aber auch einseitig dieses Modell bislang ...

