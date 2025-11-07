Empfindliche Zähne und Karies sind unangenehm und betreffen viele von uns. Der Grund dafür ist bröckeliger Zahnschmelz, der sich nicht selbst regenerieren kann. Dafür soll es jetzt eine Lösung geben. Zahnschmelz ist die harte, glänzende äußere Schmelzschicht. Sie dient als Schutzschicht für das empfindliche Innere unserer Zähne. So werden die inneren Schichten vor Abnutzung, Säuren und Bakterien geschützt. Doch manche von uns haben zu wenig von dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...