

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.11.2025 / 11:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Günter Nachname(n): Pint

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,00 EUR 641 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30,00 EUR 641 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG VIENNA MTF MIC: WBDM





07.11.2025 CET/CEST

